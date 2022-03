Con un'ascia (e uno spray anti-orso) in moschea, arrestato un 24enne

TORONTO - Un uomo è entrato in una moschea in Canada brandendo un'ascia, armi affilate e uno spray anti-orso e ha attaccato i fedeli che erano riuniti in preghiera prima di essere fermato dalla polizia. Lo riportano i media americani.

L'aggressione è avvenuta al Dar Al-Tawheed Islamic Center di Mississauga, in Ontario, a ovest di Toronto, attorno alle 7 del mattino, l'ora del Fajr, la preghiera dell'alba. L'uomo arrestato ha 24 anni, la polizia sta valutando «tutte le possibili motivazioni, inclusa l'odio razziale». Per fortuna non è riuscito a colpire nessuno con l'ascia perché alcuni fedeli si sono avventati su di lui e lo hanno fermato, hanno spiegato gli agenti.

Qualcuno è rimasto lievemente stordito dallo spray anti-orso. Il premier dell'Ontario, Doug Ford, ha condannato l'aggressione definendolo un atto "malvagio e pieno d'odio".