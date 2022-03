Sei vittime del tornado su sette identificate. C'è un bambino di due anni

DES MOINES - Almeno uno, forse tre. Tre contee dell'Iowa sono state colpite tra sabato e domenica da quello che si pensa sia stato un EF3. Delle sette vittime, sei sono state identificate. I due bambini deceduti avevano cinque e due anni.

Tutte le persone decedute venivano da tre diverse unità domestiche nei pressi della città di Winterset. I due piccoli portavano lo stesso cognome. La settima vittima, di cui il corpo è stato rivenuto nella contea di Lucas non ha ancora potuto essere identificato.

Come riporta la Nbc, la tempesta che ha colpito le tre contee non era attesa prima di lunedì, inoltre un professore dell'Iowa state university ha spiegato che un tornado nel mese di marzo è cosa rara, in quanto la stagione solitamente inizia ad aprile. «Non era mai successo, quindi le persone non erano neanche pronte». Inoltre, durante la trasmissione ufficiale dell'allerta, avvenuta circa 20 minuti prima che la tempesta si abbattesse sulla regione, il servizio meteorologico ha riscontrato dei problemi, ritardando la notifica da due a sette minuti.

Gli esperti, che sono sul campo e stanno effettuando tutti i rilevamenti del caso, credono che almeno un tornado EF3 abbia colpito nello stato dell'Iowa. Ma c'è l'ipotesi che in tre siano passati di lì e si siano lasciati dietro 52 case danneggiate o distrutte.

Keystone