Tornado uccide due bambini

DES MOINES - Il vento andava a quasi 220 chilometri orari. Un tornado, classificato secondo i primi rilevamenti contro EF3, si è abbattuto sulla contea di Madison, nello stato dell'Iowa, lasciando dietro di se sei morti, tra cui due bambini, quattro feriti in condizioni gravi.

«Questa è, credo, la cosa più terribile che abbiamo visto da molto tempo». Così il direttore della gestione delle emergenze della contea Diogenes Ayala ha dichiarato in seguito alle molteplici operazioni soccorso effettuate. Ripreso dalla Cnn, Ayala ha spiegato che si tratta di una tempesta diffusa e stima che ci sono stati gravi danni a più di due dozzine di case.

Il tornado non ha solo danneggiato edifici. Sei persone sono decedute. I due bambini ristasti vittime dell'EF3 avevano meno di cinque anni. Un adulto è ricoverato in condizioni molto gravi, durante la tempesta ha riportato delle ferite mortali. Altre tre persone si trovano al momento in ospedale in gravi condizioni.