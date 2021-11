In India si pensa al lockdown, ma per l'inquinamento

NUOVA DELHI - Scuole chiuse e lavoro da casa per tutti a Nuova Delhi e comunità adiacenti non per il Covid, ma per l'inquinamento.

Stando al Guardian, la capitale indiana starebbe valutando la possibilità di chiudere tutto - in stile lockdown totale - per il fine settimana.

Con l'arrivo dell'inverno, che porta scarse precipitazioni e una riduzione dei venti che ha generato una cappa di smog, il tasso d'inquinamento della megalopoli indiana è arrivato a superare di 20 volte il tasso ritenuto a rischio per la salute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Se l'emergenza Covid aveva finito per ridurre un po' le emissioni, con il ritorno alla normalità il tutto è ritornato come prima, se non - a tratti - pure peggio, con misurazioni ai massimi assoluti.

AFP