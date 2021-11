Liverpool, bomba sotto un'auto: c'è una vittima

LIVERPOOL - Un ordigno ha fatto esplodere oggi una vettura parcheggiata vicino al Liverpool Women's Hospital, uccidendo una persona e ferendone un'altra nella città dei Beatles, a nord-ovest dell'Inghilterra.

Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che l'episodio - legato non si sa se a criminalità comune o a qualche causa accidentale - non viene considerato di natura terroristica: ma che comunque unità e artificieri dell'antiterrorismo sono intervenuti sul posto come misura «di cautela».

«Sfortunatamente - ha annunciato un portavoce della Merseyside Police - possiamo confermare che una persona è morta in seguito all'esplosione di un'auto e una seconda è stata ricoverata in ospedale, con ferite che non rappresentano un pericolo per la sua vita. L'incidente ha coinvolto un taxi che è stato investito dall'esplosione poco dopo aver parcheggiato di fronte all'ospedale; stiamo lavorando per stabilire cosa sia successo».

Il portavoce ha quindi aggiunto che l'episodio non è stato dichiarato un incidente terroristico, ma che, «data la natura dell'accaduto, l'antiterrorismo è intervenuta come misura di cautela».