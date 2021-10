Aggressione con ascia e piede di porco, tra i feriti anche due bambini

LYCKSELE - All'interno di una casa un uomo sulla cinquantina ha aggredito una donna di 75 anni e due bambini di nemmeno 10. Le armi utilizzate contro le vittime sono un'ascia e un piede di porco. Uno dei bambini versa in gravi condizioni.

È successo questa mattina a Lycksele, nel nord della Svezia. Secondo la polizia, l'aggressore avrebbe familiarità con i tre. Uno dei bambini, molto piccolo, riferiscono i media locali, è stato trasportato urgentemente in ospedale per essere operato a causa di una grave commozione cerebrale. Anche l'altro ragazzo e la donna si trovano in ospedale con ferite, non è noto di quale entità. Al momento si trovano tutti e tre al Norrland University Hospital.

L'uomo è già stato arrestato dalla polizia. Trasportato a Umeå, è stato interrogato. La zona del tentato triplice omicidio è stata transennata e un'indagine è stata aperta. Tre pattuglie sono sul posto e gli agenti stanno perquisendo il sito con l'aiuto dei cani. Alla richiesta dei giornalisti, non sono però state date ulteriori informazioni in merito, se non che il fatto è avvenuto questa mattina presto e che non c'è pericolo per il pubblico.