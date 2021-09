Una singola vaccinazione annuale contro il Covid e l'influenza

LONDRA - Una vaccinazione da fare annualmente, contro il Covid e il virus dell'influenza. È questa la proposta ventilata nella mattinata di oggi dal ministro britannico per le vaccinazioni, Nadhim Zahawi.

La dichiarazione, in via ufficiosa in un'intervista radio alla BBC, si aggancia perfettamente con il comunicato diffuso qualche giorno fa da Moderna riguardo allo sviluppo di un siero analogo.

E toccherà oggi pomeriggio a Boris Johnson confermare l'implementazione di quello che Zahawi ha chiamato «l'ultimo pezzo del puzzle per ritornare a una vita normale», ovvero la terza dose - o “booster”, come viene chiamata nei paesi anglofoni - per affrontare un autunno e un inverno estremamente delicati.

A essere sottoposti al richiamo, scrive il Guardian, inizialmente saranno però solo gli over 50. Obiettivo dichiarato di Johnson è quello di evitare ulteriori lockdown nazionali.

Di oggi anche la notizia dell'apertura al vaccino, ma solo per una dose, anche agli adolescenti fra i 12 e i 15 anni.