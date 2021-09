Johnson alza le tasse per sostenere la Sanità a fronte del Covid

LONDRA - Sussurrato, ventilato e poi effettivamente approvato l'aumento dell'1,25% alle tasse (in questo caso quella che viene chiamata national insurance) dei cittadini britannici per finanziare il settore della Sanità.

Ad annunciare la modifica, già fortemente discussa, è stato oggi il Boris Johnson che ha confermato come - i soldi - verranno impiegati non solo per coprire il rosso causato dalla crisi pandemica ma anche per potenziare il servizio nazionale (Nhs) sul medio e lungo termine.

«Non andranno ai manager e non pagheranno i bonus di nessuno, ma direttamente a chi è stato in prima linea», ha garantito il premier.