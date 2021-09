In vista dell'inverno, il Regno Unito corre ai ripari

LONDRA - Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà a breve il suo 'Piano Covid per l'inverno' proponendo una serie di misure da adottare nel caso in cui il Sistema Sanitario si trovasse nuovamente sopraffatto dalla pandemia. Non escludendo il ritorno alle mascherine e allo smart working.

Lo scrive la Bbc, sottolineando che l'intervento del premier è atteso per martedì e che, per iniziare, si prevede indicazioni sulle somministrazioni della terza dose di vaccino.

Al momento inoltre - stando a fonti vicine al governo citate dalla Bbc - non vengono presi in considerazione altri periodi di lockdown, sicuramente non vi sono piani di chiusure a ottobre.

In sostanza saranno indicazioni su come «convivere con il virus durante l'inverno» e molto dipenderà dalla tenuta del Sistema Sanitario. Quindi, per esempio, stando ad indiscrezioni del Times, le mascherine obbligatorie e il lavoro da casa potrebbero tornare in caso di forti aumenti dei contagi.