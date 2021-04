Ad Hong Kong sequestro record di 700 chili di cocaina

HONG KONG - La polizia di Hong Kong ha sequestro venerdì scorso un carico record di 700 chili di cocaina, per un valore stimato in circa 112 milioni di franchi, che i narcotrafficanti potrebbero avere introdotto nella città a bordo di motoscafi: si tratta del più grande sequestro di droga effettuato sul territorio in quasi dieci anni. Due giovani, di 19 e 25 anni di età, sono stati arrestati.

Gli agenti hanno intercettato il carico nel distretto industriale di Fo Tan: 150 pani di cocaina sono stati trovati in scatole di cartone a bordo di un veicolo, mentre altri 492 pani sono stati scoperti in un capannone e in un vicino appartamento.

«Riteniamo che la droga sia stata trasportata via nave dal Sudamerica fino alla costa di Hong Kong e poi sia stata introdotta di nascosto a bordo di motoscafi», ha detto ai media il commissario Ng Kwok-cheung. «Abbiamo trovato molti sacchetti impermeabili ancora bagnati e tutti i pani di cocaina erano avvolti con cura nella plastica», ha aggiunto.

A Hong Kong il precedente sequestro record di cocaina, di 649 chili, risale al 2012.