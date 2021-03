Pick-up in bilico nel vuoto, salvi i due occupanti

BOISE - Un uomo e una donna, intrappolati all'interno del loro pick-up che penzolava oltre le barriere di protezione da un ponte, sono stati salvati grazie all'intervento delle squadre di sicurezza.

L'incidente stradale, che per pochissimo non ha avuto un esito tragico, ha avuto luogo in Idaho lunedì pomeriggio. Il veicolo ha perso il controllo e, dopo essersi ribaltato, ha rischiato di cadere nella gola sottostante. A impedirglielo è stata solamente la roulotte che rimorchiava, che ha fatto da contrappeso e tenuto il pick-up a muso in giù verso il vuoto.

I primi soccorritori intervenuti sul posto hanno assicurato il pick-up penzolante con delle catene, fino all'arrivo di rinforzi con gru e altre attrezzature. Le squadre di emergenza si sono calate nel nuoto e hanno assicurato le persone nell'abitacolo con delle imbracature, grazie alle quali sono potute uscire ed essere portate sul ponte. Sia l'uomo che la donna sono rimasti feriti, spiegano i media locali, ma la loro vita non dovrebbe essere in pericolo.

«È stato terrificante» ha dichiarato Lynn Hightower, portavoce della polizia. «È stato sicuramente un eroico salvataggio da parte di tutti quelli che erano là fuori e, per fortuna, stanno tutti bene».