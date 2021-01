Uomo pesantemente armato fermato vicino al Campidoglio

WASHINGTON - Un uomo pesantemente armato è stato arrestato a Washington mentre cercava di oltrepassare uno dei tanti posti di blocco vicino al Campidoglio, dove Joe Biden presterà giuramento tra pochi giorni, secondo un rapporto della polizia.

L'uomo, originario della Virginia aveva con sé un falso accreditamento per la cerimonia di investitura. La polizia ha recuperato un'arma carica e più di 500 munizioni in suo possesso. Sul suo pick-up diversi adesivi inneggianti al diritto di portare armi. È stato arrestato per possesso di armi da fuoco non registrate e di munizioni.

In vista del giuramento di Joe Biden e dopo il violento assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori pro-Trump del 6 gennaio, Washington è una città blindata con blocchi di cemento e filo spinato. Membri della Guardia Nazionale sono stati mobilitati in diversi Stati e alcuni parlamenti locali, come California e Minnesota, sono stati transennati.