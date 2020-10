Nuovo attacco di squalo in Australia: gravissimo un bagnante

SYDNEY - Ancora un attacco di uno squalo in Australia, dove un uomo è in condizioni critiche dopo essere stato morso mentre nuotava nella Grande barriera corallina. L'uomo, riferisce l'Australian Associated Press, è stato trasportato in aereo all'ospedale della Townsville University.

L'incidente è successo al largo della costa settentrionale del Queensland, a circa 150 km a nord di Townsville, un popolare luogo di pesca subacquea.

Già sette australiani sono morti quest'anno in attacchi di squali, un record dal 1934.