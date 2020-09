«Buttate qui i vostri voti»: denunciato

MASON - Voleva con ogni probabilità esprimere sarcasticamente il proprio disprezzo verso la pratica del voto per corrispondenza - contro cui in tempi recenti si è scagliato anche il presidente americano Donald Trump - e invece si è beccato una denuncia.

È accaduto a Mason, nel Michigan, dove un uomo ha posizionato nel giardino di casa un gabinetto con a fianco un grosso cartello che invitava a «mettere qua dentro le vostre schede elettorali». Un gesto che non è andato giù alla cancelliera della Contea di Ingham, Barb Byrum.

«Impossessarsi illegalmente delle schede per il voto per corrispondenza di altri è un reato», ha dichiarato la politica democratica, rivelando che anche la persona che vive all'indirizzo in cui è stato esposta la singolare "opera" ha votato per corrispondenza negli ultimi tre anni, come riporta il "Lansing State Journal".

Stando alla legge elettorale del Michigan, il reato in questione è punibile con una pena fino a cinque anni di carcere e una multa di 1'000 dollari. «L'integrità delle nostre elezioni non è un gioco. E mi aspetto da tutti un comportamento corretto, perché questo è inaccettabile».

