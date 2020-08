Svalbard: un orso polare uccide un campeggiatore

OSLO - Un uomo è stato ucciso questa mattina in un campeggio nell'arcipelago delle Svalbard, in Norvegia. Come riportato dai media locali si tratta del primo incidente di questo tipo da 9 anni a questa parte.

Stando a quanto ricostruito dalle autorità, l'animale si è introdotto nella struttura alle prime ore del giorno. Non è chiara la dinamica che ha portato poi alla tragedia. La vittima - portata in condizioni critiche in ospedale, dove è deceduta - sarebbe un turista straniero.

L'esemplare è stato poi preso di mira e colpito con diversi colpi di fucile dal personale presente, è poi morto poco tempo dopo in un parcheggio non lontano dal camping (lo trovate in foto nella gallery qua sopra).

Gli orsi polari sulle Svalbard sono un animale protetto, l'uso delle armi è concesso solo per autodifesa. Attualmente ci sono poco meno di 1'000 orsi a fronte di circa 3'000 persone.

I contatti sono in aumento sia per l'aumento del turismo nella regione sia perché il ghiaccio, sempre più sottile, riduce il loro spazio vitale.

Keystone