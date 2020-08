«Ha colpito in modo mirato»

BERLINO - La Procura di Berlino ritiene che l'uomo che ieri pomeriggio ha provocato tre incidenti sull'autostrada A100, che attraversa la capitale tedesca, abbia «colpito in modo mirato».

«Le ultime indicazioni puntano verso l'attacco con motivazioni islamiste» ha dichiarato oggi un portavoce, senza tuttavia escludere che il responsabile abbia problemi psichici. Il 30enne cittadino iracheno viveva prima dei fatti in un centro per rifugiati e non è chiaro se si sia radicalizzato durante il soggiorno nella struttura. A suo carico è stata aperta un'inchiesta con tre capi d'accusa per tentato omicidio.

Gli investigatori hanno trovato sul profilo Facebook dell'uomo alcune formule religione e foto che lo ritraggono insieme all'auto usata per provocare gli incidenti.

Sono sei in tutto le persone rimaste ferite, tre in modo grave. La vita di uno dei motociclisti travolti dall'Opel guidata dal 30enne sarebbe messa a repentaglio.

Tratti dell'A100 sono rimasti chiusi per tutta la notte e fino a questa mattina per permettere i rilievi degli inquirenti. Nel corso della giornata di mercoledì l'autostrada è tornata a essere completamente percorribile.