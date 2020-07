Si sono perse le tracce del sindaco di Seul

SEUL - Park Won-soon, sindaco della città di Seul, è scomparso nel nulla e la polizia della capitale ha lanciato una massiccia operazione di ricerca con più di 300 agenti, unità cinofile e droni.

A dare l'allarme, la figlia, che ieri ha dato l'allarme spiegando che l'uomo ha lasciato un messaggio «molto simile a un testamento», prima di lasciare la loro abitazione. Stando all'agenzia stampa sudcoreana Yonhap, il cellulare di Park risulta spento e si è allacciato per l'ultima volta in una zona collinare nel quartiere di Sungbuk.

Il sindaco era uscito insolitamente presto di casa (circa 4 ore prima) ma non era mai arrivato in ufficio doveva aveva già liberato la giornata da impegni. Stando alla tv locale Sbs, una delle segretarie dell'uomo si era recata in polizia mercoledì sera accusandolo di molestie sessuali, non solo nei suoi confronti ma anche a danno di diverse altre impiegate comunali.

