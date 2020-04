Coronavirus, superata la soglia dei 120'000 morti

NEW YORK - Sono oltre 120'000 i morti nel mondo a causa del nuovo coronavirus. È quanto emerge dal bilancio aggiornato della Johns Hopkins University. I contagi sono quasi due milioni.

Per l'esattezza sono stati registrati 120'013 morti, di cui 81'474 in Europa, il continente più colpito. Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di vittime (23'649), davanti a Italia (20'465), Spagna (18'056) e Francia (14'967).

Dall'inizio della pandemia, a dicembre in Cina, sono stati segnalati 1'929'922 casi in tutto il mondo, più della metà dei quali in Europa (973'087) e oltre 582'590 negli Stati Uniti, il paese in cui la pandemia sta progredendo più rapidamente.

Il numero di casi diagnosticati, tuttavia, riflette solo una frazione del numero effettivo di infezioni, con un gran numero di paesi che ora testano solo i casi che richiedono cure ospedaliere.

Il caso della Svezia - In Svezia, dove finora non è stata introdotta quasi nessuna misura di contenimento, 1'033 persone, di cui 594 uomini e 439 donne, sono morte dopo essersi ammalate di coronavirus, secondo i dati dell'Autorità di sanità pubblica. Lo riferisce il "Dagens Nyheter".

Il numero di malati nel Paese «non è chiaro» ma 10'948 sono risultati positivi; 915 pazienti hanno avuto bisogno di cure intensive.

Lockdown prolunga in Pakistan - Il primo ministro pachistano Imran Khan ha annunciato oggi l'estensione per due settimane del lockdown in vigore dalla terza settimana di marzo, ma con la riapertura di alcune attività giudicate a basso rischio di contagio, quali industrie chimiche e manifatturiere e aziende per lo sviluppo di software e programmazione. Parlando con i giornalisti dopo una riunione del Comitato per il coordinamento nazionale contro il coronavirus, il premier ha affermato che le misure restrittive fin qui applicate hanno permesso di ridurre del 30 per cento il numero dei contagi previsti in un primo momento e di quasi il 50 per cento quello delle vittime. Il Pakistan ha registrato ad oggi 5.782 contagi e 100 decessi a causa del Covid-19.

Soldati contagiati - Almeno 3022 militari Usa sono risultati positivi al coronavirus mentre due sono morti. Lo riferisce la Cnn. Tra i dipendenti del Pentagono i contagiati sono 4769.

Raro volo di rimpatrio Bahrain-Iran - Per la prima volta dopo quattro anni, un aereo della compagnia di bandiera del Bahrain è volato direttamente in Iran per cominciare un'operazione di rimpatrio di un migliaio di connazionali rimasti nella Repubblica islamica, principale focolaio mediorientale di coronavirus. Media di Manama riferiscono del primo volo diretto dal 2016, da quando il Bahrain ha sospeso i collegamenti aerei con l'Iran, con cui il piccolo emirato del Golfo, alleato dell'Arabia Saudita, non ha rapporti diplomatici. La leadership del Bahrain è sunnita ma la maggioranza della popolazione è sciita. E sono frequenti i viaggi di pellegrini del Bahrain verso i luoghi santi sciiti in Iran, come Qom e Mashhad, attraverso però rotte aeree che prevedono scali intermedi.