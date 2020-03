In barba alle restrizioni: una serata in compagnia e poi l'incidente

DOMODOSSOLA - È uscito di casa incurante delle restrizioni, per trascorrere una serata di allegria in famiglia, e sulla via del ritorno ha provocato un incidente, fortunatamente senza conseguenze fisiche per nessuno. Il protagonista della vicenda è un 25enne di Domodossola.

Sabato sera, il giovane stava facendo ritorno verso casa quando - attorno alle 23.30 - ha urtato e danneggiato alcuni veicoli parcheggiati a bordo strada. Il ragazzo ha quindi posteggiato l'auto nelle vicinanze. Un comportamento che ha insospettito alcuni residenti, che hanno così allertato i Carabinieri.

Il responsabile, rapidamente identificato, ha inizialmente negato ogni responsabilità, salvo poi ritrattare e ammettere di aver danneggiato i veicoli dopo essersi allontanato da casa per «portare dei farmaci ritenuti vitali» a un parente. Una versione smontata dalle successive verifiche. Il 25enne infatti si era recato da alcuni parenti per trascorrere una serata in compagnia prima di fare ritorno al proprio domicilio.

Il 25enne è stato deferito dai carabinieri in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti in materia di spostamenti sul territorio, emanati in ottica di contrasto all'epidemia di coronavirus.