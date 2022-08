Scandalo Warburg, nuovi "guai" per il cancelliere Scholz

Intanto, entro il 19 agosto, Scholz dovrà comparire davanti alla Commissione d'inchiesta di Amburgo, in un appuntamento già previsto da tempo. L'Unione cristiano democratica di Germania (Cdu) e il partito di estrema sinistra Linke locali, all'opposizione, sono sul piede di guerra: «Le incongruenze aumentano sempre di più. Non è affatto chiaro dove Kahrs abbia preso i soldi e in che misura la rete socialdemocratica di Amburgo abbia tratto profitto da questi eventi», ha dichiarato a Spiegel il leader della Cdu di Amburgo, Christoph Ploss. «In questo caso, anche il Spd a livello federale ha l'obbligo di fare finalmente chiarezza. Olaf Scholz e Peter Tschentscher devono contribuire al chiarimento. Entrambi non devono più nascondersi». Peter Tschentscher è l'attuale sindaco di Amburgo, sempre del Spd, ed è stato il responsabile delle finanze quando la città era guidata da Scholz.