Vaiolo delle scimmie, scatta l'emergenza nazionale negli USA

Evitare stigmatizzazione - La città di New York ha anche inviato una lettera all'Oms nella quale si chiede di cambiare nome alla malattia per evitare stigmatizzazioni e discriminazione contro chi la contrae. «Siamo sempre più preoccupati per gli effetti potenzialmente devastanti e stigmatizzanti che i messaggi sul virus del vaiolo delle scimmie possono avere su una comunità già vulnerabile», ha scritto il commissario alla salute di New York City, Ashwin Vasan, in una lettera al direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.