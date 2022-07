Vaiolo delle scimmie, ci sono sintomi diversi rispetto al passato

Alcuni dei sintomi comuni descritti, tra cui il dolore rettale e il gonfiore del pene (edema), differiscono da quelli descritti nelle epidemie precedenti. Per questo motivo, i ricercatori raccomandano ai medici di considerare l'infezione da vaiolo delle scimmie nei pazienti che presentano questi sintomi. I pazienti con infezione confermata, con lesioni estese al pene o forte dolore rettale, «dovrebbero essere presi in considerazione per un controllo continuo o per una gestione ospedaliera», scrivono.