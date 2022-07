Salgono a cinque i casi di vaiolo delle scimmie in Ticino

La vecchia vaccinazione protegge (almeno un po') - Il vaiolo delle scimmie, come reso noto ieri dall'Oms, continua però a galoppare nel mondo con quasi 14'000 contagi confermati. Un'impennata che ha fatto tornare d'attualità il vaccino per combatterla, tanto che negli scorsi giorni a New York si sono create lunghe file per farsi vaccinare. Una corsa che però al momento non c'è in Svizzera, visto che l'Ufsp per ora non ha diramato alcuna raccomandazione. «Nel nostro Paese - ricorda l'Ufficio del medico cantonale - la vaccinazione contro il vaiolo è stata somministrata fino al 1972. Tale vaccinazione protegge almeno parzialmente anche da questa tipologia di virus».