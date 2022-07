«Il vaccino non basta. Limitate i partner sessuali»

GINEVRA - Il vaccino da solo non può fermare l'epidemia di vaiolo delle scimmie. «Chiediamo, per il momento, di adottare misure per ridurre questo rischio», per esempio «limitando i partner sessuali e le interazioni». È quanto ha affermato il direttore dell'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Hans Kluge.