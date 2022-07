Capitol Hill, Bannon è pronto a dire la sua verità

Il dietrofront di Bannon è stato comunicato dal suo avvocato, Robert J. Costello, in una mail nella quale si sostiene che l'ex stratega «non ha cambiato posizione», semplicemente non aveva finora potuto testimoniare per via del «privilegio esecutivo» invocato da Trump in suo favore subito dopo i fatti del 6 gennaio 2021. Ora che le condizioni sono cambiate, si legge nel messaggio, e cioè dopo che l'ex presidente ha deciso di revocare la tutela, «il signor Bannon è pronto a ottemperare alla convocazione della Commissione». Preferibilmente, si sottolinea quasi en passant alla fine del messaggio, «in un'udienza pubblica». Poche ore dopo la notizia che Trump aveva dato il via libera alla testimonianza del suo ex stratega in una lettera nella quale lo esortava a «raccontare la sua verità, dopo essere stato maltrattato».