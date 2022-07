Attivisti per il clima si sono incollati a un capolavoro per protesta

Contro l'estrazione di petrolio e gas - Just Stop Oil, con queste manifestazioni, chiede al Governo britannico di bloccare le licenze per la futura estrazione di petrolio e gas. La polizia di Londra nel frattempo ha confermato che i due protagonisti, gli studenti Hannah Hunt e Eben Lazarus, sono stati arrestati con l'accusa di danneggiamenti. I ragazzi sono stati successivamente rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini.