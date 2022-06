Attacco al teatro di Mariupol, un nuovo rapporto inchioda il Cremlino

MARIUPOL - In un nuovo rapporto,"Children: The Attack on the Donetsk Regional Academic Drama Theatre in Mariupol, Ukraine", Amnesty International documenta come le forze armate russe abbiano probabilmente preso deliberatamente di mira il teatro pur sapendo che il 16 marzo centinaia di civili vi erano rifugiati. Questo fatto rende l'attacco un chiaro crimine di guerra, spiega l'organizzazione non governativa.