Lo Sri Lanka sospende la vendita di benzina ai privati

Forte carenza di carburante - Le lunghe code davanti ai distributori avevano testato la pazienza degli automobilisti negli scorsi giorni. Un camionista di 67 anni intervistato dalla CNN ha ammesso di aver aspettato per quattro giorni di fila davanti ai distributori per fare un pieno. «Non ho dormito o mangiato decentemente per tutti i quattro giorni. Senza benzina non posso guadagnare e non posso mantenere la mia famiglia». Immagini che riportano alla memoria quanto successo in Libano lo scorso anno, quando la forte carenza di carburante aveva gettato la popolazione nella disperazione. Le interminabili code davanti ai distributori avevano allora provocato la rabbia dei cittadini causando vari disordini e scontri con la polizia. La famosa goccia che aveva fatto traboccare il vaso della pazienza dei libanesi.