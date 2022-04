Cena con il Covid, contagiate alte sfere della politica

WASHINGTON D.C. - Cena di gala con Covid. Settantadue persone di alto profilo sono state testate positive dopo essere state al Gridiron Club. Tra i contagiati: il sindaco di New York, due alti funzionari della Casa Bianca e la sorella del presidente degli Stati Uniti.

Il Gridiron Club è un'organizzazione giornalistica molto prestigiosa di Washington. Ogni anno viene organizzata una cena dove vengono invitati reporter e personalità politiche di spicco. A causa della pandemia, la cena non aveva luogo dal 2019 e nella sua prima edizione post-covid, nonostante siano stati controllati i certificati di vaccinazione dei commensali, il virus si è comunque seduto a tavola.

Il presidente del Gridiron Club ha dichiarato domenica che 72 su centinaia di invitati sono risultati positivi al virus. Fra questi c'è Eric Adams, il sindaco di New York, la cui portavoce ha scritto su Twitter che «si è svegliato con la voce rauca e, per stare tranquillo, si è sottoposto a un test PCR che è risultato positivo. Non ha altri sintomi, ma resterà in isolamento, e tutti gli eventi pubblici a cui avrebbe dovuto partecipare questa settimana verranno cancellati». Contagiati anche, riporta la Nbc, il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, la Segretaria al commercio per la nazione Gina Raimondo, il portavoce di Jill Biden e la stessa sorella del presidente Joe Biden.