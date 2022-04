«Non andate a Shanghai»

WASHINGTON - Gli Stati Uniti hanno invitato gli americani a non andare a Shanghai per via del rigido lockdown imposto per combattere una nuova ondata di Covid e hanno autorizzato la "partenza volontaria" dei propri diplomatici non essenziali dal consolato e delle loro famiglie. Lo riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota.

In un nuovo avviso ai cittadini americani si raccomanda di "non andare" nella capitale economica cinese, "a causa delle restrizioni legate al Covid", in particolare per il rischio della controversa decisione delle autorità cinesi di separare bambini positivi da genitori negativi e viceversa.

Di fronte alla peggiore ondata di coronavirus in Cina dall'inizio della pandemia, Shanghai è stata posta in isolamento totale o parziale da due settimane, con i 25 milioni di abitanti costretti a rimanere a casa.