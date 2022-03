Positivo in Spagna? Se asintomatico, niente isolamento

MADRID - Niente più obbligo di isolamento per persone positive al Covid se asintomatiche o con sintomi lievi: è la decisione adottata dalle autorità sanitarie in Spagna, e che entrerà in vigore a partire da lunedì prossimo. Lo si apprende da una nota del Ministero della sanità. Anche i contatti stretti di casi lievi o asintomatici non dovranno più osservare un periodo di quarantena.

La misura, giustificata dal fatto che nel paese sono stati raggiunti «alti tassi di immunità» tra vaccinazione di massa e persone guarite, sarà valida a condizione che gli indicatori riguardanti l'occupazione di ospedali e altri centri sanitari sia «a livelli bassi».

Già settimane fa la Spagna aveva annunciato di essere al lavoro per cambiare strategia nella gestione della pandemia di Covid, visti gli alti numeri di persone vaccinate (92,3% degli over 12 con due dosi e il 51,3% della popolazione complessiva con dose booster) e gli strumenti ora disponibili per evitare collassi ospedalieri.

Nella nota di oggi viene anche indicato che è stata «modificata l'indicazione per l'effettuazione dei test diagnostici», per cui da lunedì ci si «concentrerà su persone con fattori di vulnerabilità (over 60, immunodepressi e in gravidanza), aree vulnerabili (sanitarie e socio-sanitarie) e casi gravi». La sorveglianza della pandemia, aggiunge il comunicato, «si concentrerà su questi gruppi».