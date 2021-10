Strage di Parkland, Nikolas Cruz si è dichiarato colpevole

PARKLAND - Nikolas Cruz, l'autore della strage al campus della scuola superiore di Parkland, in Florida, si è dichiarato colpevole di 17 omicidi e 17 tentati omicidi.

Lo ha riportato l'emittente Bbc, che ha spiegato come il giovane, oltre all'ergastolo senza condizionale, rischi la pena capitale. Opzione che gli avvocati di Cruz vogliono scongiurare.

Nel giorno di San Valentino del 2018, lo ricordiamo, l'allora 19enne ha ucciso 14 studenti e tre impiegati con un fucile, ferendo anche altre 17 persone. Il tutto nella sua ex scuola, la Marjory Stoneman Douglas High School.

Rivolgendosi ai parenti delle vittime, Cruz ha dichiarato di essere «molto dispiaciuto» per quello che ha fatto, per cui ha degli incubi frequenti: «Devo conviverci ogni giorno». «Se avessi una seconda possibilità, farei tutto ciò che è in mio potere per aiutare gli altri» ha poi aggiunto.

Il processo che porterà al verdetto, in seguito al quale si saprà se Cruz avrà evitato o no la pena di morte, dovrebbe aver luogo nei primi mesi del 2022. Sulla decisione potrebbe pesare anche una tentata aggressione ad una guardia carceraria, avvenuta nove mesi dopo la sparatoria.

Quella di Parkland è considerata una delle sparatorie scolastiche più letali nella storia degli Stati Uniti. Molti dei sopravvissuti alla sparatoria sono diventati importanti sostenitori delle riforme sulle armi da fuoco e hanno chiesto di agire per prevenire incidenti simili.

