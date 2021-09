Ecco quali categorie di lavoratori verranno toccate dall'estensione dell'obbligo di certificazione verde

ROMA - Non solo personale scolastico, ma anche dipendenti statali, ristoratori, camerieri, istruttori sportivi. L'estensione dell'obbligo di Green pass, prevista nel prossimo provvedimento del Governo, riguarderà diverse categorie. Al momento solo gli operatori sanitari devono essere vaccinati, pena la sospensione.

A esporre il QR code a richiesta dovranno essere tutte quelle categorie che lavorano nei luoghi dove è già richiesto per chi li frequenta: ristoratori, camerieri, barman, gestori di locali, ma anche istruttori sportivi che lavorano in luoghi come piscine e palestre. Riguarderà inoltre tutti i lavoratori del settore dei trasporti, dai treni dell'alta velocità passando per navi, traghetti e aerei. A questi si aggiungeranno anche gli autisti dei mezzi del trasporto pubblico locale, anche se per i passeggeri non sarà previsto al momento alcun obbligo del pass perché troppo complesso mettere in atto dei controlli efficaci.

L'intenzione del Governo è anche quella di estendere il passaporto verde ai lavoratori delle aziende: in questo caso a doverlo esibire saranno gli operai in grandi fabbriche, ma anche in generale i dipendenti di piccole e medie imprese. In questi settori al momento il green pass è obbligatorio per accedere alle mense al chiuso, ma non per entrare in azienda. Non si esclude che per determinate categorie, come i dipendenti della pubblica amministrazione, possa essere prevista una piattaforma specifica per facilitare i controlli.

I lavoratori autonomi, come gli avvocati o i commercialisti, al momento potrebbero non essere sottoposti all'obbligo del lasciapassare a differenza dei magistrati che rientrerebbero nella categoria della pubblica amministrazione. Ma per l'accesso a strutture pubbliche - ad esempio gli avvocati nei tribunali - sarà necessario anche per loro esibire il pass.

I lavoratori dotati di Green pass saranno dunque quelli vaccinati contro il Covid-19 oppure quelli che hanno ottenuto un risultato negativo al test molecolare, antigenico nelle ultime 48 ore oppure chi è guarito dal virus.

Tutte le persone fragili dotate di una certificazione medica valida che li esenta dalla somministrazione del siero per motivi di salute dovranno comunque sottoporsi a un tampone ed è molto possibile che per questa categoria i test saranno disponibili gratuitamente.