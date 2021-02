La Russia espelle i diplomatici di Svezia, Polonia e Germania

Giornalista in formazione

MOSCA - La Russia ha convocato al ministero degli esteri gli ambasciatori di Svezia, Polonia e Germania e ha consegnato loro una nota di protesta per la partecipazione di alcuni loro diplomatici alle «proteste illegali» del 23 gennaio scorso, a Mosca e San Pietroburgo.

I diplomatici in questione sono stati dichiarati «persona non grata» e dovranno lasciare la Russia «nel prossimo futuro», riporta una nota del ministero sul suo sito.

Una portavoce del ministero degli Esteri svedese ha nel frattempo già negato che il suo diplomatico abbia partecipato a qualsiasi manifestazione.

«L'Ue è inaffidabile» - L'annuncio è arrivato poche ore dopo l'incontro tra il capo degli affari esteri dell'Ue Josep Borrell e il Ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Mosca.

La Russia «forma il suo percorso basandosi sul fatto che l'Ue è un partner inaffidabile, perlomeno in questa fase»: ha detto Lavrov dopo aver incontrato a Mosca l'Alto Rappresentante Ue, come riporta l'agenzia Interfax.

Lavrov ha definito la possibilità di sanzioni Ue contro Mosca per il caso Navalny «una questione interna» e ha affermato che l'Ue «sempre più spesso ricorre a restrizioni unilaterali che non hanno una base legittima».

«Polizia russa meno brutale che in Usa e Ue» - Lavrov ha anche detto che gli agenti di polizia russi sono stati ripetutamente attaccati dai manifestanti durante i recenti raduni non autorizzati, ma le loro azioni sono incomparabili con gli esempi di brutalità della polizia nell'Ue e negli Stati Uniti durante situazioni simili.

Lavrov ha sottolineato che la Russia ha inoltrato a Bruxelles, prima della visita di Borrell a Mosca, filmati sulla brutalità della polizia, girati in Europa e negli Stati Uniti. In particolare, Lavrov ha sottolineato, il filmato che mostra un Suv della polizia che si muove sopra i manifestanti stesi a terra, così come altri casi simili.

«Non abbiamo avuto nulla di neanche lontanamente simile qui. I poliziotti russi sono stati ripetutamente attaccati durante le recenti manifestazioni ma non hanno usato misure speciali contro di loro, compresi i gas lacrimogeni. Sono stati i manifestanti che hanno usato gas lacrimogeni contro la polizia», ha osservato Lavrov, citato dall'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

Anche Biden nel mirino - Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha oggi dichiarato che le richieste del presidente americano Joe Biden di liberare l'oppositore Alexei Navalny «subito e senza condizioni» rappresentano «una retorica molto aggressiva e non costruttiva». «I messaggi che suonano come ultimatum per noi sono inammissibili», ha aggiunto Peskov, ripreso dalla Tass.

Peskov ha riconosciuto che tra Russia e Usa c'è «una quantità enorme di differenze e di approcci diversi alle questioni chiave», ma ha anche affermato che Mosca desidera continuare a cooperare con Washington durante la presidenza Biden. Però, «ci aspettiamo di vedere la volontà politica degli americani di continuare la cooperazione laddove questo serva i nostri interessi», ha detto Peskov.