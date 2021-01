AstraZeneca e l'efficacia sugli over 65, polemica tra Germania e Regno Unito

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

BERLINO / LONDRA - La Germania ha oggi raccomandato la vaccinazione con il preparato del produttore britannico-svedese AstraZeneca - sulla base dei dati attualmente disponibili - solo alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni. Lo ha annunciato il ministero federale della sanità, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

La notizia di una pessima efficacia del vaccino in questione sugli over 65 era già circolata negli scorsi giorni sui media tedeschi, ed era poi giunta la smentita da parte dell'azienda. Una smentita che però non sembra aver convinto i tedeschi, che sono convinti delle loro informazioni.

Una decisione che non è andata giù a Boris Johnson, che ha assicurato che i dati della somministrazione britannica - in corso già da diverse settimane - testimoniano «una buona risposta immunitaria in tutti i gruppi di età».

Alla domanda se la raccomandazione cautelare tedesca lo preoccupasse, il premier Tory, a margine d'una visita in Scozia, ha risposto secco: «No. Perché la Mrha, la nostra autorità (di controllo sui farmaci, ndr), ha chiarito bene di ritenere che il vaccino Oxford/AstraZeneca sia molto buono ed efficace».

È intervenuto nella discussione anche Paul Hunter, medico e microbiologo britannico di fama e docente alla University of East Anglia: «Sappiamo per certo che è sicuro anche sulle persone sopra i 65 anni».

La Germania, però, per il momento non è convinta, e la raccomandazione è ancora valida solo per gli under 65.