Dagli USA, luce verde al vaccino di Pfizer e BioNTech

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

WASHINGTON - La Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia del farmaco degli Stati Uniti, ha dato l'ok all'approvazione d'emergenza del vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech.

Lo ha annunciato in serata l'FDA, e non si è fatta attendere la reazione del Presidente Donald Trump, secondo il quale le vaccinazioni inizieranno in «meno di 24 ore».

«Abbiamo già iniziato a spedire il vaccino in ogni Stato» del paese, ha spiegato Trump in un video pubblicato su Twitter, «e il primo vaccino sarà somministrato in meno di 24 ore».

«La pandemia può essere iniziata in Cina, ma la stiamo fermando proprio qui, negli Stati Uniti» ha poi detto Trump, vantandosi del «miracolo medico» compiuto dagli USA, che hanno sviluppato «un vaccino sicuro ed efficace in meno di nove mesi».

I primi ad essere vaccinati, secondo i criteri già stabiliti dalla Fda, saranno il personale medico ed ospedaliero in prima linea e gli ospiti delle case di riposo e di lunga degenza.

Gli Stati Uniti sono il sesto Paese ad approvare il vaccino Pfizer-BioNTech dopo Gran Bretagna, Bahrein, Canada, Arabia Saudita e Messico.