Adolf Hitler vince le elezioni, ma non c'entra niente con quello "originale"

WINDHOEK - Il nuovo amministratore del distretto namibiano di Ompundja, nella regione di Oshana, si chiama Adolf Hitler Uunona.

Ciò che a prima vista potrebbe sembrare uno scherzo è invece la realtà: il suo nome proprio è Adolf Hitler. Il politico ha vinto le elezioni locali con l'84% delle preferenze, e governerà così il distretto.

La notizia, a causa del nome dell'uomo, ha fatto in pochi giorni il giro del mondo, e sono in molti ad essersi precipitati per intervistarlo e chiedergli più informazioni.

«Fu mio padre a chiamarmi così» ha spiegato al Bild Uunona, dicendo che «probabilmente non sapeva nemmeno che cosa avesse fatto nella vita Adolf Hitler, quello vero».

Da bambino, per Uunona, il suo era semplicemente un nome come tutti gli altri, ma ha poi pian piano capito che si trattava di un riferimento all'uomo che «voleva sottomettere il mondo intero».

Comunque, il nome è l'unica caratteristica in comune con il "Führer", ribadisce il politico «non ho niente a che fare con tutto questo».

Anche se in Namibia, ex colonia tedesca, il nome Adolf e i riferimenti alla Germania non sono rari (anche nei toponimi e nelle vie cittadine), questa volta il riferimento non è dei più azzeccati.