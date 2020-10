Mascherina sul volto e cenno di saluto, ecco Trump

WASHINGTON - Camicia e giaccia senza cravatta, mascherina nera in volto, un cenno di saluto dal finestrino. Così si è mostrato ieri sera (23.20 ora svizzera) Donald Trump a bordo del suv nero presidenziale, fuori dall'ospedale Walter Reed Military Medical Center, dov'è ricoverato. Una veloce visita ai suoi sostenitori, come preannunciato poco prima su Twitter: «Voglio ringraziarvi personalmente, vi farò presto una sorpresa. Siete dei veri patrioti». E ha aggiunto: «È stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul Covid, questa è la vera scuola».

Un'improvvisata con cui il presidente ha voluto lanciare un messaggio: "sono pronto a rientrare, è solo questione di tempo". «Devo tornare perché dobbiamo fare l'America di nuovo grande, abbiamo fatto un lavoro molto buono ma restano ancora alcuni passi, dobbiamo finire il lavoro. Sono impaziente di riprendere la campagna da dove è stata interrotta», aveva spiegato in un altro video postato in giornata su Twitter. Quattro minuti in cui il tycoon risulta un po' "sciupato", seduto a un tavolo con alle spalle la bandiera Usa e il vessillo presidenziale.

Melania, invece, si trova convalescente alla Casa Bianca. «Sta andando molto bene - ha spiegato il presidente -. Come probabilmente saprete, lei è leggermente più giovane di me, giusto un pochino, e quindi sta reagendo meglio come dicono le statistiche».

Mentre Trump lascia l'ospedale per un breve giro in auto, non si placano le polemiche. I medici hanno già riferito della necessità, negli scorsi giorni, di somministrargli dell'ossigeno. E pare che stia prendendo anche il Dexamethasone, l'antinfiammatorio steroideo consigliato dall'OMS. Alcuni media americani riferiscono inoltre che il presidente si era sottoposto a un test rapido già giovedì, ma non lo aveva rivelato quando era apparso su Fox, per poi annunciarlo nella notte su Twitter.

Se le sue condizioni di salute lo consentiranno, Trump potrebbe essere dimesso nella giornata di oggi.