Un concorso per stabilire l'orso più grasso

JUNEAU - Il 2020 è l'anno delle votazioni importanti negli Stati Uniti. Ma in Alaska c'è una votazione che si ripresenta regolarmente tutti gli anni tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre: la "Fat bear week", la settimana dell'orso grasso.

La competizione, che si svolge dal 30 settembre al 6 ottobre, consiste nel votare l'orso più paffuto prima che vada in letargo. Non si tratta di orsi qualunque, ma di quelli ospitati nel parco nazionale di Katmai, nell'Alaska del sud. Sul sito è possibile seguire gli orsi live attraverso delle webcam posizionate in punti strategici del parco.

Tutti possono votare online, e la votazione è a eliminazione diretta.

Si tratta di una gara di veri e propri pesi massimi. Ogni anno gli orsi si preparano per andare in letargo, e sopportare così diversi mesi senza cibo né acqua. I plantigradi accumulano nei mesi precedenti ampie riserve di grasso, derivanti soprattutto dai salmoni del fiume Brooks. Poi in pochi mesi perdono fino a un terzo del peso.