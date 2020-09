Giudici, Trump non molla e Pelosi pensa all'impeachment

La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, non esclude la possibilità di usare l'impeachment per fermare la conferma in Senato del giudice alla Corte Suprema nominato da Donald Trump. Alcuni legali hanno suggerito alla Camera di procedere con un impeachment di Trump o del ministro della Giustizia William Barra per bloccare la conferma. «Abbiamo le nostre opzioni. Abbiamo frecce nel nostro arco», ha dichiarato.

Nel frattempo Trump ha dichiarato: «Ho infranto ogni record» con la nomina dei giudici, tema che è la priorità del leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell. Lo ha detto al giornalista Bob Woodward in una delle 18 interviste rilasciate per il suo libro "Rage" e ottenute dal Washington Post. «L'unico che ha fatto meglio di me sul fronte dei giudici è stato George Washington», aggiunge il presidente USA. «Vuoi sapere cosa è per Mitch la cosa più grande del mondo? I suoi giudici», ha spiegato Trump precisando come, di fronte alla conferma della nomina di 10 ambasciatori o di un singolo giudice, «mi chiederebbe: "per favore approviamo il giudice invece dei 10 ambasciatori"».

Anche la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez si mostra in linea con la speaker della Camera Nancy Pelosi. «Il Congresso non dovrebbe scartare la possibilità di un impeachment di Donald Trump o del ministro della Giustizia William Barr per fermare il voto del Senato sulla candidata del presidente al posto di Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema - ha affermato -. È molto importante capire che la posta in gioco è alta. Ci sono in gioco i diritti delle donne, i diritti del lavoro e i diritti alla salute».