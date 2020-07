Lotta all'Hiv. L'Oms: «Non possiamo permettere al Covid di vanificare gli sforzi»

GINEVRA - Sono in tutto 73 i Paesi che si trovano in carenza di farmaci antiretrovirali a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha rivelato l'Oms, presentando i risultati di un sondaggio.

La situazione è particolarmente grave in 24 di questi Paesi (che contano 8,3 milioni di persone in cura per Hiv), che al momento hanno scorte estremamente ridotte o interruzioni nelle forniture. «Non possiamo permettere alla pandemia di vanificare i difficili sforzi compiuti per combattere globalmente questa malattia», ha detto il direttore dell'Oms Ghebreyesus.

Gli 8,3 milioni in questione rappresentano circa un terzo delle persone che assumono trattamenti anti-Hiv a livello globale. «I risultati del sondaggio sono preoccupanti», ha sottolineato Ghebreyesus. «I Paesi e i loro partner di sviluppo devono fare tutto il possibile per garantire alle persone che ne hanno bisogno il costante accesso a queste cure».