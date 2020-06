Biden: «Niente più comizi fino al voto»

NEW YORK - Joe Biden ha annunciato che non terrà più comizi elettorali prima delle presidenziali americane di novembre a causa della pandemia. Una decisione opposta alla linea finora tenuta da Donald Trump che avrebbe dovuto tenere un comizio in Alabama, annullato dalle autorità locali.

La campagna dell'ex vicepresidente aveva già annunciato che la convention democratica di metà' a agosto a Milwaukee, in Wisconsin, sarà quasi tutta in formato virtuale. Incerta anche la partecipazione in persona dello stesso Biden.