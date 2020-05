A Mosca, test sierologico gratis per tutti

MOSCA - Da oggi, tutti gli abitanti di Mosca possono sottoporsi gratuitamente al test per la ricerca degli anticorpi del coronavirus in 30 policlinici della capitale. Lo ha annunciato la vicesindaca Anastasia Rakova.

«Tutti i moscoviti possono effettuare il test gratuito per la ricerca di anticorpi, immunoglobulina M e immunoglobulina G, contro l'infezione da coronavirus», ha affermato Rakova come riporta la Tass. Il test permette di scoprire sia l'infezione in corso negli asintomatici sia un'infezione passata.

A Mosca si sono registrati 2'140 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, la cifra più bassa dal 23 aprile: lo riporta il centro operativo russo anticoronavirus. La responsabile locale dell'agenzia federale russa per i controlli sanitari (Rospotrebnadzor), Yelena Andreyeva, ha annunciato in videoconferenza alla Duma comunale che, in base ai dati raccolti, Mosca è pronta «per la prima fase» dell'allentamento delle restrizioni «e effettivamente anche per la seconda fase».

Stando ai dati ufficiali, il tasso di crescita del virus a Mosca è sceso dall'1,7 all'1,3%. Finora i contagi accertati nella capitale russa sono stati 171'443.

«Speriamo - ha detto Andreyeva - che, se le cose stanno nel modo che vediamo oggi nella riduzione dei tassi di crescita e nel numero totale dei casi, possiamo cominciare ad aprire i servizi come previsto dalle raccomandazioni dell'agenzia federale per la salute: le imprese che forniscono servizi ai consumatori, servizi alle persone, e forse anche permettere a bambini e anziani di passeggiare e uscire" ma "a condizione che siano strettamente osservate le raccomandazioni» per evitare la diffusione del contagio.

Nelle ultime 24 ore in Russia si sono registrati 8'338 i nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai giorni precedenti. Il totale dei contagi sale così ufficialmente a 370'680, con la Russia terzo Paese al mondo dopo Stati Uniti e Brasile. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 161, cifra leggermente inferiore ai 174 del giorno procedente, che era il record. La cifra ufficiale dei decessi sale a 3'968. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 11'079. Secondo l'agenzia di stampa russa Interfax, l'indice di trasmissibilità Rt è sotto il valore 1, e per la precisione a 0,97, mentre a Mosca è sceso a 0,85.