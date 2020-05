Viola il lockdown, scienziato consigliere del Governo dà le dimissioni

LONDRA - Il Prof. Neil Ferguson ha deciso di lasciare l'incarico di consulente governativo incaricato del coronavirus dopo aver ammesso di aver violato il lockdown, per un «errore di giudizio».

Ferguson, i cui consigli al Primo ministro Boris Johnson hanno portato al blocco del Regno Unito, ha detto che si è pentito di aver "minato" i messaggi sull'allontanamento sociale con il suo comportamento. Era suo il modello di trasmissione del virus che suggeriva che 250'000 persone sarebbero potute morire senza un'azione drastica.

Questo modello ha portato il Premier britannico ad annunciare, il 23 marzo, l'imposizione di limiti alla vita quotidiana per fermare la diffusione del virus. In base a queste misure è stato imposto alle persone di uscire il meno possibile, e ai partner che vivono separati di fare una scelta e rimanere nelle loro case.

Nonostante i messaggi del Governo, i fatti a casa Ferguson seguono la storia pubblicata dal Daily Telegraph, secondo il quale una donna, che sosteneva di essere la sua amante, ha visitato l'abitazione del professore "in isolamento". Un comportamento che, effettuato da una delle principali figure sanitarie del Governo, ha fatto storcere il naso a moltissimi cittadini.

In una dichiarazione alla Bbc, il professor Ferguson ha dichiarato: «Ammetto di aver commesso un errore di giudizio e di aver intrapreso la strada sbagliata», «essendo risultato positivo al coronavirus ed essendomi completamente isolato per quasi due settimane dopo aver sviluppato i sintomi, ho agito nella convinzione di essere immune» ha spiegato Neil.

«Ho quindi fatto un passo indietro per quanto riguarda il mio coinvolgimento in Sage (il Gruppo Consultivo Scientifico per le Emergenze)» ha dichiarato poi Neil, aggiungendo un profondo rammarico per aver minato in questo modo i chiari messaggi legati al bisogno di una distanza sociale che il Governo ha applicato «per proteggerci tutti».

Il Professore all'Imperial College di Londra, lo ricordiamo, è Direttore del Centro MRC per l'analisi globale delle malattie infettive e uno dei modellatori di malattie più influenti al mondo.

In ogni caso, nonostante le dichiarazioni del professor Ferguson e le discussioni a livello di opinione pubblica, al momento non è ancora chiaro se le persone che si sono riprese dal virus siano immuni o in grado di prenderlo di nuovo.

Più tardi in giornata, Boris Johnson tornerà alle Domande del Primo Ministro per la prima volta dopo essersi ripreso dal Covid-19. Probabilmente dovrà affrontare le domande del nuovo leader laburista Sir Keir Starmer sulla gestione della crisi da parte del Governo.