Edward Snowden ha chiesto l'estensione del suo permesso di soggiorno in Russia

Edward Snowden ha chiesto alle autorità russe l'estensione del suo permesso di soggiorno.

A comunicarlo all'agenzia Intefax è stato Anatoly Kucherena, legale dell'ex tecnico informatico della Cia che, con le sue rivelazioni, ha scatenato lo scandalo Datagate.

«Abbiamo presentato alle autorità per l'immigrazione i documenti necessari per estendere il permesso di soggiorno di Snowden, che scade nell'aprile di quest'anno», ha detto Kucherena. Il "whistleblower" ha chiesto il permesso per ulteriori tre anni, ha aggiunto. Snowden è in Russia dal 2013 e dall'anno successivo è in possesso del permesso di soggiorno