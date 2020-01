La donna più longeva del mondo compie 117 anni

TOKYo - La donna più vecchia del mondo oggi festeggia 117 anni mangiando una coppa di fragola e panna: è la giapponese Kane Tanaka, nata il 2 gennaio 1903, lo stesso anno in cui i fratelli Wright per primi fecero volare un veicolo a motore. L'anno scorso la signora era stata collocata in cima alla lista del Guinness dei primati per longevità.

La supercentenaria, settima figlia dei coniugi Ota, si sposò quattro giorni dopo il suo diciannovesimo compleanno. Come era tradizione in Giappone, non incontrò il marito prima del giorno del loro matrimonio il 6 gennaio 1922. La coppia gestiva un'azienda chiamata Tanaka Mochiya, che produceva e vendeva riso Zenzai (un tipo di dolci), e Udon noodles.

La signora Tanaka assunse un ruolo più importante all'interno dell'azienda quando suo marito fu chiamato per il servizio militare nel 1937 durante la seconda guerra sino-giapponese.

La coppia, che viveva nella prefettura di Fukuoka, aveva quattro figli e ne adottò un quinto. Adesso ha cinque nipoti e otto pronipoti. Il signor Tanaka e il loro figlio maggiore Nobuo furono uccisi durante la seconda guerra mondiale e la signora Tanaka continuò a dirigere l'azienda di famiglia fino alla pensione all'età di 63 anni.