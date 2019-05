È la più veloce di sempre ed è (anche) ibrida: ecco l'ultimo gioiello di casa Ferrari

MARANELLO - Linee da navicella spaziale e prestazioni mai raggiunte prima per la Ferrari della svolta. È la SF90 Stradale, la prima supercar ibrida di serie di Maranello, ma anche la Rossa più veloce di sempre.

Estrema in ogni parte, nel nome richiama la Scuderia Ferrari di cui ricorrono i 90 anni. 'Sorella' della vettura F1 e presentata a Fiorano, si pone al top della gamma del Cavallino annunciando numeri da record: 1000 cv, unendo propulsore termico e elettrico e 2,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Con la nuova SF90 Stradale sarà anche possibile sfrecciare in silenzio. Una delle novità più particolari del nuovo modello è, infatti, che per la prima volta nella storia, una Rossa potrà essere guidata in modalità completamente elettrica, ma con un'autonomia di 25 km.

«Non si sentirà il motore, non volevamo fare una cosa artificiale», ha spiegato Michail Leiters, il capo della Tecnologia di Maranello. Sono tre i motori elettrici che la equipaggiano, per un totale di 220 cv. Con il propulsore termico spento, i due motori indipendenti anteriori permetteranno alla SF90 di raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Anche la retromarcia è attiva solo in eDrive, permettendo alla vettura di essere manovrata a bassa velocità senza l'impiego del motore termico.

