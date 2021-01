JazzAscona a tutto ottimismo: annunciate le date per il 2021

ASCONA - Se nel 2020 si era dovuto alzare bandiera bianca a causa della pandemia, sulle asconesi rive sul Lago Maggiore si spera di poter riprendere in questo 2021. Ecco perché JazzAscona ha già fissato le date per la sua 35esima edizione: dal 24 giugno al 3 luglio.

La volonta, oltre a quella di far ritornare in Ticino la musica e le atmosfere di New Orleans, è quella di rivedere la formula e di «muoversi in una dimensione sempre più unplugged, coinvolgendo maggiormente l'intero bordo di Ascona».

Questo non vuol dire che si rinuncerà all'insostituibile lungolago che «resterà il cuore pulsante del festival», garantisce l'organizzazione che mira a ricreare l'atmosfera della città sul Delta dove «dove la musica fa capolino a ogni angolo di strada».

Per questo, ad affiancare il responsabile della programmazione musicale Matt Zschokke, ci sarà Adonis Rose - musicista originario proprio di NOLA - che ricoprirà la carica di New Orleans Music & Culture Curator.