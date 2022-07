Riecco La Quairmesse, preziosa vetrina sulla scena musicale elvetica

Domenica - La musica riparte alle 19 sul palco di Punta Foce con Pilar Vega, zurighese dall'anima ticinese. Mezz'ora dopo andranno in scena al Boschetto B Stage The Black Heidis (TI), mentre alle 20.20 è previsto lo show sul Main Stage dei Monte Mai (TI). Si torna sul B Stage alle 21.10 con The Next Movement (BE), mentre la zurighese Naomi Lareine sarà protagonista alle 22 sul Main Stage. Seguirà Palko! Muski (ZH) alle 22.50 sul B Stage.