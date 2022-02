Fan di Pupo preparatevi: il vostro momento sta per arrivare

LUGANO - Manca sempre meno all'arrivo di Pupo a Lugano. Il cantautore toscano sarà al Palazzo dei Congressi giovedì 24 febbraio per un concerto nel quale celebrerà i 40 anni di "Su di noi", uno dei suoi brani più celebri.

In occasione dello show luganese «non si parlerà solamente di musica, ma anche della mia storia personale, che in qualche modo ha segnato anche in maniera importante tutta la mia carriera» ci ha spiegato Pupo in una recente intervista. «Assistere a un mio spettacolo è una sorta di percorso nella mia vita. E ci sarà tutto quanto riguarda me, sia come cantante che come uomo, e le scelte che ho fatto, a volte anche molto borderline. Lo spettacolo si chiama "40 anni... Su di noi". La canzone ha compiuto ormai 40 anni, perché è stata pubblicata nel 1980, ma "40 anni" vuol dire anche tutto quello che è accaduto non solo su di me ma anche sulle persone che sono state coinvolte in questi anni nel costume italiano».

Sarà quindi un viaggio attraverso quattro decenni di storia personale e collettiva, con una colonna sonora composta da brani come "Forse", "Gelato al cioccolato", "Cosa farai", "Firenze Santa Maria Novella", "Un amore grande" e, ovviamente, "Su di noi".

La prevendita è in corso su Biglietteria.ch.

DEMA AGENCY